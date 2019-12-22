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Bayındır Tarımsal İhtisas yolda

Bayındır Tarımsal İhtisas OSB yolda
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Tarım Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, İzmir Ticaret Odası temsilcileri ile birlikte Bayındır'da kurulacak Tarımsal İhtisas OSB ile ilgili incelemelerde bulundu ve Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i ziyaret etti. Başkan Demirezen "Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan müjdesini vermişti. Biz de bu konuda gerekli çalışmaları başlattık" dedi.

■ SEVAL KONURALP
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