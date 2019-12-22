İmar barışından 7,5 milyon kişi faydalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışı uygulamasında sona gelindi.



İZMİR 2. SIRADA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmesi için verilen sürede son 10 güne girildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı, hak kaybı yaşamamaları için bir an önce ödemelerini tamamlamaya ve belgelerini almaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu. İmar barışından bugüne kadar 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı ve başvuru sahipleri tarafından 24 milyar 190 milyon 266 bin lira ödeme yapıldı. İmar barışından en fazla faydalanan illere bakıldığında ise üç büyük kent başı çekiyor. Buna göre 1 milyon 87 bin 963 bağımsız birimle İstanbul birinci durumda. İstanbul'u 672 bin 211 ile İzmir, 361 bin 85 ile Ankara, 349 bin 375 ile Antalya, 303 bin 249 bağımsız birimle de Muğla takip ediyor. Başvuru sahipleri Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Muhasebat müdürlüklerine müracaat ederek, kimlik numarası ve başvuru numarasıyla ödemelerini 31 Aralık mesai bitimine kadar tamamlayabilecek.