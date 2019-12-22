KOBİ’lere müjde

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, gelecek yıl KOBİ'lere 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayacaklarını bildirdi. Uzkurt, Türkiye genelinde KOBİ'lere hizmet vermeye, girişimci adaylarını desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, gelecek yıl KOBİ'lere 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayacaklarını bildirdi. Kasım ayı itibarıyla KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı 1,5 milyona yakın işletme bulunduğunu belirten Uzkurt, "Burada yerli ve milli bir duruş sergileyerek, cari açığın azaltılmasını, teknolojik girişimciliği ve katma değerli üretimi esas aldık. Yürüttüğümüz faaliyetlerle yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve mevcut KOBİ'lerin gelişmelerine katkı sağladık." dedi.



BÜTÇEDE ARTIŞ

Uzkurt, kadınların iş gücü piyasasında yer almasını önemsediklerine dikkati çekerek, "Bu konuda gayret sarf ediyoruz. Kadınlarımızın kendi imkanlarıyla gelir elde edebilmelerini teminen adımlar atıyoruz. 2019'da 13 bin 854 kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık. 50 bin liralık finansman desteğini, kadınlar, şehit yakınları, gaziler ve gençler için 70 bin liraya çıkardık. Desteklerimizde kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu. KOSGEB'in destek bütçesinde artış olacağını dile getiren Uzkurt, şunları kaydetti: "KOSGEB 2019'da bütçesinin tamamını KOBİ ve girişimcilerin büyümesi için harcadı, gelecek yıl da aynı ilkeyle hareket edecek. 2020 yılı destek bütçemizde yüzde 9,45'lik artış oldu. 1,8 milyar lira bütçemiz var ama bunun dışında da bazı kuruluşların bize ödediği aidatlar bulunuyor. Bunlardan gelenlerle gelecek yıl yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde bir kaynağı KOBİ'lerin projelerine aktaracağız."