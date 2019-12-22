Yeni yılda e-belge kullanılması zorunlu

Gelecek yıldan itibaren kağıt ortamında verilen fatura, arşiv fatura, irsaliye, müstahsil makbuzu ve defter gibi çok sayıda evrakta e-belge kullanılması zorunlu olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, yaptığı düzenlemelerle 1 Ocak 2020 ve sonrasındaki dönemlerde mükellef grupları ile sektörler itibarıyla e-belge uygulamalarına geçilmesini kararlaştırdı. Bazı mükellefler ise brüt satış hasılatlarına göre bu uygulamalara geçiş yapacak. Buna göre, 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, 1 Ocak 2020'den itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olacak. 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için ise zorunluluk 1 Temmuz 2020'de başlayacak. Komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1 Ocak'a kadar başvuru ve fiili hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura uygulamasına geçecek. E-Dönüşüm çalışmaları kapsamında e-irsaliye uygulamasına da geçilecek.



