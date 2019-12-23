457 milyonluk 4 ada ve 1 yarımada satılık

Ege ve Akdeniz'deki 3 ada ve bir yarımada ile Bursa Ulubat Gölü'ndeki 1 ada, sahipleri tarafından internetten verilen ilanlarla satışa çıkarıldı.

Ege ve Akdeniz'deki 3 ada ve bir yarımada ile Bursa Ulubat Gölü'ndeki 1 ada, sahipleri tarafından internetten verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Yarımada ve adaların toplam değeri 457 milyon lira olarak belirlendi. Yurt dışından ve Türkiye'den de yatırımcılar adalar için teklif verdi. Ancak satış gerçekleşmedi.



FİYATI GÜNCELLENDİ



Adalar arasında en düşük fiyatlısı 17 milyon lira ile Uluabat Gölü'ndeki 45 bin metrekarelik ada oldu. En büyük ve yüksek fiyatlı ada ise Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 316 bin metrekarelik özel tapulu Karaca Adası. Ada için istenen fiyat 145 milyon lira. Balıkesir'in 22 adasından biri olan Ayvalık ilçesindeki Çiçek Adası daha önce 115 milyon liradan satışa çıkarılmıştı. Adanın fiyatı 135 milyon lira olarak güncellendi. Muğla'nın Bodrum ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki mavi bayraklı 27 bin metrekare büyüklükteki ada ise 125 milyon liradan satışa sunuldu. Milas Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki 76 bin metrekare büyüklüğündeki yarımada ise 35 milyon liradan alıcı bekliyor. Gayrimenkul uzmanı Mehmet Korkmaz, yarım adaya modern bir rehabilitasyon merkezi yapılacağını söyledi.