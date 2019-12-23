Asya ülkelerinden serbest ticaret kararı

Japonya, Çin ve Güney Kore Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) da dahil olmak üzere serbest ticaret görüşmelerini hızlandırma konusunda anlaştı.

Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) da dahil olmak üzere serbest ticaret görüşmelerini hızlandırma konusunda anlaştı.

Japonya Ticaret Bakanı Hiroshi Kajiyama, Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan ve Güney Kore Ticaret Bakanı Sung Yun-mo, dün Pekin'de ülkeler arası ticaret müzakereleri kapsamında bir araya geldi.

Zhong Shan, üç ülkenin, bölgesel barış ve istikrarı güvence altına alması, yavaşlayan dünya ekonomisi ve artan korumacılık karşısında küresel ekonomik büyümeyi desteklemesi gerektiğini söyledi.

Üç ülkenin ticaret bakanları, daha sonra toplantıda alınan kararları içeren ortak bir açıklama yaptı. Müzakereleri sonuçlandırmak ve gelecek yıl sonuna kadar, 16 Asya-Pasifik ülkesini içeren RCEP'i imzalamak için iş birliği yapacaklarını beyan eden liderler, planlanan üçlü serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakereleri hızlandırma konusunda da mutabık kaldı.

İHA