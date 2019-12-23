Bayramiç'te yaptırılan Çavuşlu Göleti su tutmaya hazır

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün "GÖLSU Projesi"nden Çanakkale de nasibini aldı.. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde inşa ettirilen Çavuşlu Göleti su tutmaya hazır.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün "GÖLSU Projesi"nden Çanakkale de nasibini aldı. Projeyle, büyük sulama alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek hizmete aldığı belirtilen açıklamada, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" ifadeleri kullanıldı.



2 BİN 970 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULANMASI SAĞLANACAK

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bayramiç ilçesindeki Çavuşlu Göleti inşaatının tamamlandığını duyurdu.

Gölette suyun tutulması ile 2020 yılında 2 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyleyen Aydın, şu bilgileri paylaştı:

"Temelden 25 metre yüksekliği ile Bayramiç Çavuşlu Göleti 2 milyon 130 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Göletin hizmete açılması ile bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarımla 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 4 milyon 362 bin liralık gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

AA