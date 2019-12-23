Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Aralık Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Bir önceki kapanışta dolar 5,93 liradan, euro ise 6,58 liradan satılmıştı.Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 23 Aralık Pazartesi döviz kuru...
Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve euro almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler fiyatlarda yaşanan gelişmeleri araştırıyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 23 Aralık Pazartesi döviz kuru...
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