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? Euro ne kadar? 23 Aralık Pazartesi ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Aralık Pazartesi döviz kuru...

23.12.2019, 09:27

? Euro ne kadar? Bir önceki kapanışta dolar 5,93 liradan, euro ise 6,58 liradan satılmıştı. yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 23 Aralık Pazartesi ...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve euro almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler fiyatlarda yaşanan gelişmeleri araştırıyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 23 Aralık Pazartesi döviz kuru...

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