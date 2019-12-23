Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Aralık Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Bir önceki kapanışta dolar 5,93 liradan, euro ise 6,58 liradan satılmıştı.Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 23 Aralık Pazartesi döviz kuru...