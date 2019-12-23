Kaliteli ürünlerimizle sektöre örnek olacağız

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 1.5 yıl önce açılan Oyya Gelato, kaliteli ürünleriyle kısa sürede farkını ortaya koydu. İşletme sahibi Karamusaoğlu, Yeni Asır'a açıklama yaptı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 1.5 yıl önce açılan Oyya Gelato, kaliteli ürünleriyle kısa sürede farkını ortaya koydu. İtalyan teknolojisini yansıtan markaların desteğini de alarak kurulan Oyya Gelato'nun sahibi Oya Karamusaoğlu, "Bu dükkan hayallerimiz ve sektörün desteği sayesinde faaliyete geçti. Ekibimizle birlikte yaptığımız işin sektöre örnek olmasını istiyorum" dedi. Atakent'te bulunan Oyya Gelato, çikolata, pasta, sütlü tatlı ve dondurma üretiminde kalitesiyle isim yaptı. İşletme sahibi Karamusaoğlu, Yeni Asır'a, "Her şeyden önce insanları doğru dondurma ve doğru çikolatayla tanıştırmak istedim" dedi.



KALİTELİ MALZEMEYLE



Karamusaoğlu, "Bizim en önemli farklılıklarımızdan biri de şu: Müşterilerimiz dondurma ve çikolata imalatımızı bir camın arkasından görebiliyor. Hiç bir şekilde stok yapmıyorum. Tezgahta 4 litre dondurma var. Bitince yeniden yapıyoruz. Burada hiç bir zaman bayat ürün bulamazsınız. Kullandığmız malzemelerimizin hepsi en üst düzey kalitededir. En iyi ürün hangisiyse onu kullanıyoruz. Sektöre ayrıca dondurma ve makine eğitimi veriyoruz" diye konuştu. Kızı Oytun Gürkan ile birlikte harika ekiplerinin olduğunun altını çizen Karamusaoğlu, "Başarımızı bütün ekibimize borçluyum" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR