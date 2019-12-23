Tıbbi cihaz ihracatı 40 kat arttı

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, Türkiye'nin sağlık alanında yıldız gibi parlayan bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "Son 10 yıldır Avrupa, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya tarafında en büyük sağlık yatırımı Türkiye'de yapıldı" dedi.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, Türkiye'nin sağlık alanında yıldız gibi parlayan bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "Son 10 yıldır Avrupa, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya tarafında en büyük sağlık yatırımı Türkiye'de yapıldı" dedi. Demir, tıbbi cihaz sektörünün 2003 yılında 14 milyon dolar olan ihracatını 570 milyon dolara çıkararak 40 kat artırdıklarına dikkat çekerek, "Üretime ve ihracata bu dönemdeki kadar teşvik ve desteğin olduğu başka bir dönem hatırlamıyorum" dedi. 2023'te ihracatı 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Demir, "Türkiye toplam ihracatının yüzde 1'ini oluşturmak istiyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ameliyat masaları, lambaları, sterilizasyon cihazları, röntgen cihazları, böbrek taş kırma cihazları gibi biyoteknolojik ürünler ihraç ediyoruz. İhracatta inovatif ürünlerle orta düşük teknolojiden, orta yüksek ve yüksek teknolojiye doğru gidiyoruz" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK