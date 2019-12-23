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’de kruvaziyer turizmi atağa geçecek

Türkiye’de kruvaziyer turizmi atağa geçecek
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Türkiye'nin, son dönemde Akdeniz'in en iyi kruvaziyer destinasyonu ilan edilerek Avrupa'da en iyi saha seçilmesi ve İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesinin ardından, denizcilikte söz konusu sektöre de yurt dışından ilgi artıyor. Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Japonya merkezli HIS Travel, Cruise Planet markasıyla Türkiye'de yatırımlarına hız verme kararı aldı. Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık, "İstanbul Havalimanı'nın açılışı yurt dışından Türkiye'ye ilginin artmasını sağladı. 2020'de Galataport'un da tamamlanmasının ardından, Türkiye'de cruise pazarında ciddi bir atak yaşanacak" dedi. Ovacık, kruvaziyer turizminin, globalde 140 milyar dolarlık bir ekonomi sağladığını söyledi.

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