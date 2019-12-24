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‘120 bin liraya bal olmaz’

‘120 bin liraya bal olmaz’
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Ankara'da düzenlenen etkinliğinde bölgesine ait olduğunu iddia edilen balın 120 bin liraya, köyü balının ise 10 bin liraya satılması tepki çekti.

Ankara'da düzenlenen Bal Günleri etkinliğinde Artvin Sarıçayır bölgesine ait olduğunu iddia edilen balın 120 bin liraya, Artvin Zekerya köyü balının ise 10 bin liraya satılması tepki çekti. Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, "Bu balları satanlar bizim üreticilerimiz değil. Bizim bölgemize de ait bal değil. Kilosu 120 bin veya 10 bin liraya bal olmaz. Bahsi geçen bölgede üreticilik yapan arkadaşlarımız ballarını kilosunu 250 liradan satmaktadır" dedi.

FUARA KATILAN YOK

Bölgedeki arıcılarla konuştuklarını da anlatan Durmuş, "Arkadaşlarımızdan kimse fuara katılmamış. Artvin'in ismini kullandıkları için rahatsızız, bakanlığı göreve çağıyorum" diye konuştu. Zekerya köyünde arıcılık yapan muhtar Ahmet Pehlivan da, "Biz satanları tanımıyoruz. Ballarımızı 200 liraya satıyoruz. Fiyat farklılıkları olabilir ama 10 bin ve 120 bin çok anormal" ifadelerini kullandı.

'YALANIN BU KADAR PAHALISINI GÖRMEDİM'

Artvin Şavşat Sarıçayır bölgesinde arıcılık yapan ve Sarıçayır Balı'nın isim patentini alan 20 yıllık arıcı Kemal Saraç da duruma tepki gösterdi. "Yalanın bu kadar pahalısını görmedim" diyen Saraç, "Sarıçayır'da bal üreten iki kişiyiz. Evet oranın bal kalitesi iyi ve değerleri baya yüksek ama yine de 120 bin liraya satılacak kadar değil" dedi.

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