Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 24 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 462,00 lira, Cumhuriyet altını 1.892,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 284,00 liradan işlem gördü.Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 24 Aralık Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 281,80 TL
SATIŞ: 281,86 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 451,67 TL
SATIŞ: 461,90 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 900,51 TL
SATIŞ: 923,79 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.806,67 TL
SATIŞ: 1.841,94 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.873,00 TL
SATIŞ: 1.901,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 24 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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