Altın fiyatları ne kadar? 24 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 24 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...