Ceza ve harçlara 2020 düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı için yeniden değerleme oranını yüzde 22.58 olarak açıkladı. Cep telefonu harcından trafik cezasına, pasaport harcından Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne kadar çok sayıda ücret ve trafik cezalarında artışlar yaşanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 22.58 olarak belirledi. Resmi Gazete'de yer alan tebliğ uyarınca, belirlene oran 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. Bununla birlikte cep telefonu harcından trafik cezasına, pasaport harcından Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne kadar artışlar yaşanacak.



MOTOR HACMİNE GÖRE MTV TUTARLARI DEĞİŞTİ



2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. 1 Ocak 2018 öncesi tescilli araçlar için 1-3 yaş 0-1300 cc arası MTV 964 lira olurken, 1301-1600 cc arası 1678 liraya, 1-3 yaş 1601-1800 cc arası 2964 liraya, 1801-2000 cc arası ise 4670 liraya yükseldi.



01.01.2018 SONRASI TESCİL



1-3 yaş 0-1300 cc:

- 46 bin 300 liraya kadar olanlar için 964 lira

- 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası için 1059 lira

- 81 bin 100 lira ve üstü olanlar için 2014 lira

- 115 bin 900 lira olanlar için 3260 lira

- 115 bin 900 lira ve üstü için 3557 lira



PASAPORT (6 AYLIK)

2019 harcı: 170.40 lira

2020 harcı: 208.8 lira



PASAPORT (2 YILLIK)

2019 harcı: 405.5 lira

2020 harcı: 497 lira



PASAPORT (3 YILLIK)

2019 harcı: 575.9 lira

2020 harcı: 705.9 lira



PASAPORT (10 YILLIK)

2019 harcı: 812 lira

2020 harcı: 995 lira



TAPU HARCI

2019 harcı: 288 lira

2020 harcı: 353 lira



İCRA BAŞVURU HARCI

2019 harcı: 44.5 lira

2020 harcı: 54.5 lira



EHLİYET HARCI:

(B SINIFI)

2019 harcı: 613 lira

2020 harcı: 751 lira



ALKOL TESTİNE İTİRAZ ETMEK

2019 cezası: 2869 lira

2020 cezası: 3516 lira



EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK

2019 cezası: 108 lira

2020 cezası: 132 lira



SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANMAK

2019 cezası: 235 lira

2020 cezası: 288 lira



KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEK

2019 cezası: 235 lira

2020 cezası: 288 lira



HIZ SINIRINI YÜZDE 10-30 AŞMA

2019 cezası 235 lira

2020 cezası: 288 lira



HIZ SINIRINI YÜZDE 30-50 AŞMA

2019 cezası 488 lira

2020 cezası 598 lira