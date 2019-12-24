Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 24 Aralık Salı döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatları merak ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5990 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 24 Aralık Salı dolar ve euro fiyatı...
Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar bugün düştü mü? Euro bugün ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. İşte 24 Aralık Salı döviz kuru...
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