Gözler asgari ücret zammına çevrildi

Yıl sonu yaklaşırken, milyonlarca çalışanın gözü de asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Konuyla ilgili görüşmeler ve teklifler yapılırken, son toplantı da bu hafta içerisinde yapılacak.

Yıl sonu yaklaşırken, milyonlarca çalışanın gözü de asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Konuyla ilgili görüşmeler ve teklifler yapılırken, son toplantı da bu hafta içerisinde yapılacak. Geçen hafta, Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret tespitinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı. Kurum, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak hesapladı. Türkİş, Hak-İş ve DİSK ortak açıklama yaparak 2 bin 578 liradan geri atmayacaklarını açıkladı. TİSK de toplantılarda asgari ücret desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkarılmasını, İşsizlik Sigorta Fonu'ndan işveren payının alınmamasını istedi.



SON TOPLANTI BUGÜN



20 milyona yakın işçi ve memurun asgari geçim indirimi artarken, genel sağlık sigortası primi, ihbarkıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarları da değişecek. Buna göre 1 Ocak itibariyle en düşük aylık ihbar ve kıdem tazminatı da artacak. Asgari Ücret Komisyonu'nın dördüncü ve son toplantısını bugün yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı öncesi taraflarla uzlaşma sağlanamazsa teklifleri Başkan Erdoğan'a götürecek. Nihai kararın Başkan Erdoğan'ın katkısıyla belirlenmesi bekleniyor.