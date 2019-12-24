  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Topraksız çilek zengin etti

Topraksız çilek zengin etti

Topraksız çilek zengin etti
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Aydın'ın ilk topraksız serada çilek üretimini yapan Aysın çifti, bölgedeki üreticilere de örnek oldu. İncirliova Dereağzı Mahallesi'nde babasından kalan 22 dönüm araziye 1.5 milyon lira yatırımla çilek serası kuran Aykut Aysın, fotografçı olan eşi Dilek Aysın ile birlikte hem topraklı hem topraksız alanda çilek üretiyor. Hasada başlayan çift, 150 ton çilek hedeflerken 60 kadını da istihdam ediyor.

2 YILDA AMORTİ ETTİ

Çilek serasını devletten destek almadan öz sermeyesi ile kurduğunu belirten Aykut Aysın, "Öğretim üyeliğinden emekli olduktan sonra çiftçiliğe başlayıp bu işi geliştirmek istedim. 2 yılda kendini amorti etti ve şuan iyi kazanç sağlıyoruz. Kendi soğuk hava depomuzu da kurduk" dedi. Seralarında 'Sahara, Rubygen ve Sabrina' cinsi çilekler yetiştirdiklerini belirten Dilek Aysın ise "Hormonsuz üretilen çileklerimizin kokusu ve tadı çok güzel. Bu nedenle yoğun talep görüyor" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Topraksız çilek zengin etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN