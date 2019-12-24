Topraksız çilek zengin etti

Aydın'ın ilk topraksız serada çilek üretimini yapan Aysın çifti, bölgedeki üreticilere de örnek oldu. İncirliova Dereağzı Mahallesi'nde babasından kalan 22 dönüm araziye 1.5 milyon lira yatırımla çilek serası kuran Aykut Aysın, fotografçı olan eşi Dilek Aysın ile birlikte hem topraklı hem topraksız alanda çilek üretiyor. Hasada başlayan çift, 150 ton çilek hedeflerken 60 kadını da istihdam ediyor.



2 YILDA AMORTİ ETTİ



Çilek serasını devletten destek almadan öz sermeyesi ile kurduğunu belirten Aykut Aysın, "Öğretim üyeliğinden emekli olduktan sonra çiftçiliğe başlayıp bu işi geliştirmek istedim. 2 yılda kendini amorti etti ve şuan iyi kazanç sağlıyoruz. Kendi soğuk hava depomuzu da kurduk" dedi. Seralarında 'Sahara, Rubygen ve Sabrina' cinsi çilekler yetiştirdiklerini belirten Dilek Aysın ise "Hormonsuz üretilen çileklerimizin kokusu ve tadı çok güzel. Bu nedenle yoğun talep görüyor" diye konuştu.