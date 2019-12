Yerli otomobilin menzili borla artacak

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Cuma günü tanıtılacak olan yerli otomobilin menzili bor teknolojisiyle artacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, borun elektrikli otomobillerde menzil artırıcı özelliğinden yararlanabilmek amacıyla ar-ge çalışması başlatıldığını açıkladı

Tamamen elektrikli olarak rakipleriyle yarışacak şekilde tasarlanan Türkiye'nin otomobilinde önemli dönüm noktalarından olan ön gösterim Cuma günü gerçekleşecek. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde yüzde 100 elektrikli, SUV model araç Başkan Erdoğan tarafından görücüye çıkarılacak. Yerli otomobilin tek şarjla 500 kilometre menzile ulaşması planlanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da elektrikli otomobillerin menzilinin borla artırılması için Ar-Ge çalışması başlattı.



TESİSİ 1.5 YILDA BİTECEK



Bakan Fatih Dönmez, Türkiye'nin yeni dönem bor stratejilerini de anlattı. Temeli Bandırma'da atılan ve 70 milyon dolarlık yatırım tutarı ile hayata geçirilecek olan Bor Karbür tesisinin 1.5 yıl içerisinde tamamlanacağını söyleyen Bakan Dönmez, "Bor karbür savunma sanayinde uç ürün olarak kullanılan ürünlerden birisi. Savunma sanayisinin yanı sıra sanayinin çeşitli kollarında da kullanılıyor. Mesela balatalarda. Çünkü mukavemeti, dayanımı yüksek olduğu için ömrünü uzatıyor. Otomobil motorlarının piston gömleklerinde de bu ürün kullanılıyor. Tesisin Eylül'de temelini attık. Yüklenici firma inşaat için 2 yıl dedi ama biz '1.5 yılda bu işi bitirin' dedik firmaya" dedi.



HER GÜN YENİ BİR DETAY



Bakan Varank'ın paylaşımı büyük heyecan yaratırken, dün de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı. Her gün 14.30'da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin" notu yazılan paylaşımda, yerli otomobilin karanlıkta görülen farlarının fotoğrafı paylaşıldı.



'17 BİN ARACA TALİBİZ'



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, çalışmaları bir süredir devam eden yerli otomobil projesine İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Aksu, "Sektör olarak çok heyecanlıyız. Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi. Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile bu anlamda destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz. Yerli otomobil görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz" ifadelerini kullandı.



FERROBOR İHALESİ 2020'DE



Bakan Dönmez, yüksek kalitede manyetik malzeme üretimi ve yüksek dayanıklılıkta çelik üretimi kapasitesini artıracak ferrobor tesis ihalesini 2020'de yapmayı düşündüklerini de söyledi. Dönmez ayrıca atom reaktörleri, uçak ve roket motorları gibi kritik alanlarda kullanılacak olan bor nitrür tesisi ile ilgili ise teknik çalışmaları tamamladıktan sonra ihaleye çıkacaklarını aktardı. Borun otomobillerdeki kullanım alanları ile ilgili konuşan Dönmez, "Bor hidrojeni tutan elementlerden birisi. Öbür türlü hidrojen uçucu bir madde. Onun için özellikle hidrojen yakıtlı araçlarda başka alternatifler olmakla birlikte depolamadan dolayı en pratik madde bor. Elektrikli otomobillerde borun menzil artırıcı özelliğinden yararlanabilmek için Ar-Ge çalışması yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.



BAŞKAN ERDOĞAN OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇECEK



Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli yerli otomobil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde, Cuma günü törenle tanıtılacak. Bakan Varank'ın fotoğraf paylaşımının ardından konu Türkiye'nin gündemine gelirken, tanıtım etkinliğiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Etkinlikte Başkan Erdoğan'ın yerli otomobili kullanarak Osmangazi Köprüsü'nden geçeceği öğrenildi.