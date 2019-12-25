Bandrol ücretlerine düzenleme

Ticari ithalat maksadı dışında' yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2020'de tahsil edilecek bandrol ücretleri Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Buna göre, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere bandrol ücreti tahsil edilecek. Televizyonlarda ekran büyüklüğüne göre 8-80 euro arasında değişen ücretler belirlenirken, yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için de 10 euro ücret ödeneceği açıklandı.