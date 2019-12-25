Batarya istasyonları için çalışma başladı

Türkiye'nin yerli otomobil rüyasının gerçek olmasına sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterimi için nefesler tutuldu.

Türkiye'nin yerli otomobil rüyasının gerçek olmasına sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterimi için nefesler tutuldu. Kocaeli Gebze'de gerçekleştirilecek programda Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne vurgu yapılacak. Türkiye'nin Otomobili'nin son teknoloji elektrikli bir araç olmasından kaynaklı olarak gerekli batarya teknolojisi kamu özel işbirliği ile geliştiriliyor. Geliştirilen pil teknolojileri otomotivin yanında birçok sektörü de etkileyecek. Türkiye'de 1000 civarında bulunan şarj istasyonlarının sayısının artması için de düğmeye basıldı.



'AYNALAR YERLİ YERİNDE'



Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), her gün saat 14.30'da yerli otomobil ile ilgili yeni bir detay paylaşıyor. twitter'da dün yapılan paylaşımda, '#Aynalar- YerliYerinde' etiketiyle yerli otomobilin yanan farları ve aynalarının görüldüğü bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı

BETÜL USTA