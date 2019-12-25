Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Aralık Çarşamba döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5980 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki gelişmeleri araştırıyor. İşte 25 Aralık Çarşamba döviz kuru...