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? Euro ne kadar? 25 Aralık Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 25 Aralık Çarşamba döviz kuru...

25.12.2019, 09:12

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5980 lira olmuştu. yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki gelişmeleri araştırıyor. İşte 25 Aralık Çarşamba ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar güne nasıl başladı? Euro yükselişte mi? soruları döviz yatırımcısı tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte 25 Aralık Çarşamba döviz kuru...

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