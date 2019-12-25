“Sosyal konutlara 440 bin başvuru var”

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Eylem Planında 26 ana, 14 alt olmak üzere 40 eylemi belirlediklerini belirten Kurum, 100 bin sosyal konut projesine de şimdiden 440 bin başvuru yapıldığını söyledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nın lansmanını yaptı. Doğal koruma alanı büyüklüğünü yüzde 9'dan yüzde 17'ye çıkaracaklarını söyleyen Kurum, "Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamalarını yapıyor, Türkiye Mekansal Strateji Planımızı tamamlıyoruz. Merkezinde insan olan kentsel dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli marka şehirler inşa ediyoruz. Medeniyetimizin mirası, mahalle kültürü ve yatay mimariyi esas alan bir anlayışla, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için sosyal konut üretiyoruz. Millet Bahçeleri ve yeşil alanlarımızı arttırıyor; kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8'den 15 metrekareye çıkarıyoruz" dedi.



TÜRKİYE'DE BİR İLK



Açıkladıkları Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nın ulusal düzeyde hazırlanan Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı olduğunu dile getiren Bakan Murat Kurum, "Yaptığımız bu çalışma ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır. Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştiriyor, şehirlerimizin dijital dönüşümünü tamamlayacak adımları tek tek atıyoruz. Sıfır Atık çatısı altında yüzlerce yeni çevre projesini iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütüyoruz. Enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojilerle donatılmış binalar inşa ediyoruz" açıklamalarını yaptı. 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili de bilgiler veren Bakan Murat Kurum, 15 Ocak tarihinde alınmaya başlanan başvurularda 440 bin rakamına ulaştıklarını söyledi. Dar gelirli vatandaşa yönelik hazırlanan dev proje ile ilgili başvurular için son tarih ise 15 Ocak 2020 olarak açıklanmıştı.



TOPLAM 40 BAŞLIK BULUNUYOR



26 ana, 14 alt başlık olmak üzere eylem planını belirlediklerini ifade eden Bakan Kurum, "81 valiliğimize; akıllı şehirler strateji belgelerini gönderecek, öncelikleri belirleyeceğiz. Ülkemizdeki tüm akıllı şehir uygulamalarının; öncelik sırasına göre yapılmasını sağlayacağız. Şehirlerimizin acil ihtiyaçlarını önceleyecek, Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağını oluşturuyoruz. Eylem planımıza; tüm bakanlıklarımız, yerel yönetimlerimiz, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz paydaşlar olarak katılım sağlıyorlar. Bu nedenle çalışmamız, Ulusal bir Strateji ve Eylem Planı'dır" dedi.



TÜRKİYE AKILLI VERİ BANKASI KURULACAK



Eylem planındaki maddelerden birinin "Akıllı Şehir mekanizmalarıyla hem hizmet bütünlüğü sağlayacağız hem de ortak dil oluşturarak ulusal coğrafi veri standartlarımızı belirleyeceğiz" olduğunu dile getiren Kurum, Türkiye Akıllı Veri Bankası'nı kurarak üretilen verileri yatırımcıların erişimine açık hale getireceklerini anlattı. Kurum ayrıca "2023'e kadar 7 bölgede akıllı şehir teknolojilerini üreten akıllı bölgeler ve Ar-Ge merkezleri kuracağız" ve "Belediyelerimizi ve girişimcilerimizi akıllı şehir dönüşümü noktasında destekleyeceğiz" başlıklı maddeler bulunduğunu da aktardı.



IQ TESTLERİYLE ŞEHİRLERİN OLGUNLUK SEVİYELERİ ÖLÇÜLECEK



Eylem Planını açıklayan Murat Kurum, plandaki maddelerden birinin "Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız" olduğunu söyledi. Kurum, belediyelerin yüzde 87'sinde akıllı şehirlere ilişkin bir izleme sisteminin olmadığını belirtti.