Türkiye'de savunma sanayii rekor kırdı

Türk savunma sanayii son yıllarda çağ atladı. Bu durum, istatistiklere de yansıdı. İlk 11 aylık süreçte rekor kırıldı, şirketler 2 milyar 496 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Bayraktar, ATAK, ANKA, Akıncı, milli gemiler, onlarca füze ve sistemler...

Türk savunma sanayii, son yıllarda altın çağını yaşıyor. Bu yıl hem ihracat hem de ciro rekoru kırıldı. 11 aylık süreçte 2 milyar 496 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıl bu rakam 1 milyar 800 milyon dolar civarındaydı.

TRT Haber'in haberine göre Savunma Sanayii Başkanlığının verilerine göre, Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı dev adımlar istatistiklere de yansıdı.



İhracatta, silahsız ve silahlı insansız hava araçları ile kara araçları önemli bir yer tuttu. ABD, bu yıl Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke oldu. Bu ülkeye 748 milyon 701 bin dolar ihracat yapıldı. ABD'yi 262 milyon dolar ile Umman ve 242 milyon dolar ile Almanya izledi.

Proje sayısı da 66'dan 667'ye çıktı

Savunma sanayii 2019'da dünyanın her bölgesinde pazar buldu. Ortadoğu ve Körfez ülkelerine 650 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ülkelerine ise toplam 523 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türk savunma sanayii ürünleri, Afrika'dan Güney Amerika'ya, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya kadar ulaştı.



2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracat, 2019 yılının ilk 11 aylık bölümünde 10'a katlandı. 2 milyar 438 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma proje sayısı da 66'dan 667'ye çıktı. Bu durum şirketlerin cirolarına da yansıdı. 2002'de 1 milyar 62 milyon dolar olan ciro, 2018 yılı sonu itibarıyla, 8 milyar 761 milyon dolara çıktı.