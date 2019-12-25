Yasak parka sadece para cezası verilecek

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına, Bakan Süleyman Soylu imzalı "Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi" konulu bir genelge gönderdi. Genelgede, trafikte araç ve sürücü sayısının artmasıyla birlikte uygun park/duraklama alanlarının belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulması trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.



GÖREVLİ REFAKATİNDE



Bu doğrultuda, trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçların çekileceği kaydedildi. Araç çekilmesinin trafik görevlilerinin refakatinde olacağı aktarılan açıklamada, "Çekme işlemi sırasında; aracın ihlalinden dolayı tescil plakasına gerekli cezai işlem uygulanacak. Aracın çekilmesine bizzat trafik görevlilerince karar verilecek ve refakatinde gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verildi