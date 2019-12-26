Asgari ücret için nefesler tutuldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son kez toplanıyor. Toplantıda, 2020’de geçerli olacak asgari ücret rakamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak

Milyonların gözü kulağı, bugün dördüncüsü yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında olacak. Türkİş'in 2 bin 578 liranın altını kabul etmediği, TİSK'in rakam belirlenirken dengelerin gözetilmesini istediği asgari ücret denkleminin bugün çzülmesi bekleniyor. Komisyon dördüncü toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren görüşmelerde sona gelindi. Toplantıların ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplanacak. Toplantıda 2020 asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.



TÜRK-İŞ ISRARINI SÜRDÜRÜYOR



Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor. Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilmesini isteyen TİSK de, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor. TİSK, bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor



'ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLUR'



Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından asgari ücretle ilgili "Bakalım, son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" açıklaması, beklentileri de olumlu yönde etkiledi. Yeni Asır Ekonomi Yazarı Faruk Erdem de "Geçmiş yıllara baktığımızda asgari ücret zammının enflasyonun 3-5 puan üzerinde yapıldığını görüyoruz. Buna göre ortaya 2400 liranın üzerinde bir rakam çıkıyor. Erdoğan'ın sözlerini, bu rakamın 2500'e yükseltileceği şeklinde yorumluyorum. Aynı şekilde asgari ücret için 150 lira olan devlet katkısını da 200 liraya yükselterek işverene de bir jest yapılması ihtimal dahilinde" dedi.