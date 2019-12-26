Elektrik ve doğal gaz aboneliğinde yeni dönem! Artık e-devletten yapılabiliyor

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğal gaz abonelik feshinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Milyonlarca insanı işinden gücünden eden uygulamaya son verildi. Artık abonelik işlemleri daha kolay. Elektrik ve doğal gaz aboneliğinde yeni dönem başladı. Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğal gaz abonelik feshinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Dijital Dönüşüm Ofisi kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte yapılan duyuru:

Size güzel bir haberimiz var! Yıl bitmeden tüm Türkiye'de doğal gaz ve elektrik için abonelik, fesih ve sorgulama işlemleri Dijital Türkiye Portalında.



