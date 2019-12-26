Halkbank’tan esnafa yılbaşı hediyesi

Yeni yıl öncesi 2.5 milyon esnafa müjdeli haber geldi. Halkbank esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimi yaptı.

Yeni yıl öncesi 2.5 milyon esnafa müjdeli haber geldi. Halkbank esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimi yaptı. Genç girişimci esnaf ve sanatkârlar da KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullanabilecek. Düzenleme 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe giriyor. Milyonlarca esnafın yüzünü güldüren Cumhurbaşkanı kararının içeriği şöyle:

"Düzenleme kredi ve kefalet kooperatifleri kefaleti ve bunların kefaleti olmadan banka kanalıyla KKTC de dâhil kullandırılmış ve bakiyesi gelecek yıla devreden ve 2020'de kullandırılacak kredileri kapsıyor. Gelecek yıl kullandırılacak ve önceki yıllarda kullandırılmış ve 2020'ye devreden kredilere yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr iler ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnafa kullandırılmış ve kullandırılacak krediler için yüzde 100 faiz indirimi gerçekleştirilecek."

HAZAL ATEŞ