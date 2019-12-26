Hem öğrenecekler hem kazanacaklar

Aydın'ın Efeler ilçesinde Fatih Mahallesi Muhtarlığı ve İŞKUR desteğiyle açılan 'Nakış İşleme' kursuna katılan 25 kadın, hem meslek öğrenecekler hem de yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Haftada 4 gün boyunca toplam 28 saat eğitim alacak olan 25 kadına günlük 40 lira yevmiye verilecek. Kurs sonunda kadınlar hem meslek sahibi olacak hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlayacak.



"13. KURSUMUZ"



Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, "Kadınlarımızın meslek sahibi olmalarını önemsiyoruz. Bugüne kadar birçok çeşitli alanlarda kurslar düzenledik. Bu kursumuz, düzenlediğimiz 13'üncü kursumuz oldu" diye konuştu.

MEHMET KAVAS