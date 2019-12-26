Kritik toplantı başladı! Asgari ücret belli oluyor! Ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret belli oluyor. Kritik toplantı başladı. Asgari ücret ne kadar olacak? Vatandaşlar Asgari ücret zammını merak edip araştırıyor. Peki, asgari ücret 2020 zammı oranı ne kadar oldu, belli oldu mu? İşte tüm detaylar haberimizde...

Asgari ücrette son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantısını bugün gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak toplantının ardından Bakan Selçuk yeni rakamı açıklayacak. Yeni ücret, yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra, asgari geçim indirimini (AGİ) artıracağı için tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Çalışanlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen AGİ, Ocak'ta yeni asgari ücretle artacak. Peki, Asgari ücret ve AGİ 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? İşte cevaplar...

Asgari ücrette beklenen gün! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET VE AGİ 2020'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı bugün yapılacak toplantı sonrası belil olacak. Komisyon, dördüncü toplantısını saat 14.00'de gerçekleştirecek. Görüşmenin sona ermesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıklayacak.

Asgari ücret için nefesler tutuldu