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‘Sıfır Atık’tan 20 milyar lira kazanacağız

‘Sıfır Atık’tan 20 milyar lira kazanacağız
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Başkan ’ın eşi ’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yürütülen hedefine ulaşıyor. 2020 itibariyle atıklar vatandaşın cebine ve ekonomiye para olarak girecek

KISA sürede 81 ilde farkındalık oluşturan ve 4 milyon ton atığın toplanarak ekonomiye kazandırıldığı Sıfır Atık Projesi'nde, altyapı kurulum ve farkındalık çalışmalarında sona yaklaşıldı. 27 bin kamu kurum ve kuruluşunda hayata geçirilen sıfır atık sisteminin diğer kamusal alanlarda da tamamlanmasıyla birlikte Türkiye her atığını kazanca dönüştürecek.

ATIK KILAVUZLARI HAZIR

24 büyükşehir ve 88 ilçe belediyesinde 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçişin tamamlanması ve bu sayede yaklaşık 37 milyon kişinin sistemden faydalanması öngörülen proje için 11 adet kılavuz hazırlandı. Kılavuzların hazırlanması için belediye, organize sanayi bölgeleri ve sanayi tesisleri, havalimanı, terminal, AVM, iş merkezi, ticari işletme ve plaza, eğitim kurumu ve yurtlar, sağlık kuruluşları, otel, restoran ve turizm tesisleri, kırsal yerler, kurum-kuruluş, hane ve sitelerle görüşüldü. İl bazında bölgesel olarak hazırlanan kılavuzlar ile atıklar sistemli bir şekilde toplanıp merkezlere ulaştırılacak. 2020 itibariyle, vatandaş 11 kılavuza göre atığını nerede ve nasıl dönüştüreceğini bilecek.

DEPOZİTO UYGULAMASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Öte yandan vatandaşın kullandığı ürünlerin ambalajlarından alınması planlanan depozito için de geri sayım başladı. Plastik poşet, karbon piller, lastikler, yağlar, ilaçlar, kağıt ve gıda maddeleri gibi birçok ürün ambalajı için uygulanmaya başlanacak depozito ile piyasadaki ambalajın yüzde 50'den fazlası geri toplanacak. Depozito uygulaması ile 4 Vatandaş kullandığı ürünün ambalaj parasını geri alacak. 4Atık geri dönüştürülüp doğa korunacak. 4Ambalaj maliyeti ve ithalattaki azalma, ekonomiye de olumlu yansıyacak.

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