TUSAŞ ve TÜBİTAK BİLGEM'den Milli Muharip Uçağı için sözleşme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile TÜBİTAK BİLGEM arasında Milli Muharip Uçağı (MMU) Sözleşmesi kapsamında yakın alan test tesisi için sözleşme imzalandı. Sözleşme ile Milli Muharip Uçağı'nın radar kesit alanı tesisi TUSAŞ yerleşkesinde kurulacak ve uçağın testleri burada gerçekleştirilecek.
Sözleşme hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "TÜBİTAK BİLGEM ile Türkiye'nin en önemli projesi Milli Muharip Uçağı için yaptığımız altyapı yatırımı Türkiye'de bir ilk olacak. Sözleşme ile dünyada yalnızca 4 ülkede olan 5'nci nesil uçağı Milli Muharip Uçağı için yapacağımız radar kesit alanı tesisinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin en önemli projesinin geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önemin gerçekleştirdiğimiz yerli işbirlikleri ile daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise şunları söyledi:
"Milli Muharip Uçak'la başlayan yüksek düzeyde işbirliği çalışmalarımız bugün imzaladığımız radar kesit alanı tesisiyle artarak devam ediyor."
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