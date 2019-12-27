“2020’ye olan inancımız artıyor”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı Selami Özpoyraz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis üyeleri tarafından 2019'un ekonomik tablosu değerlendirilirken, İZTO'nun 2020 bütçesi 81 milyon lira olarak belirlendi ve oy birliğiyle onaylandı. Ulusal ve uluslararası ekonomik durumla ilgili görüşlerini aktaran İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Borsa İstanbul endekslerinde yükseliş sürüyor, döviz kurları sakin, faiz oranları ise düşüşte. Ülkemiz, Ekim'de yıllık bazda 4.3 milyar dolarla, üst üste 5 ay cari fazla verdi. Bu gelişmeler, 2020 yılına olan inancımızı arttırıyor. Yeni ekonomik çağın üretim yapısı da değişiyor. 'Türkiye büyürken, cari açık verir' denklemini değiştirmek için yerli üretimi destekleyici atılan adımların da devamı gerekiyor. Bu konuda üretken yatırımları çok önemsiyoruz" diye konuştu.



TURİZM POTANSİYELİ



İzmir için tarım ve gıdanın özellikle de tarıma dayalı sanayi ile iyi tarım uygulamalarının büyük önem taşıdığına değinen Özgener, turizm potansiyelinin de ıskalanmaması gerektiğini ifade ederken, "Kentimiz tarım sektörü GSMH'da Manisa'dan sonra üçüncü sırada. Bunun gelişmesi için çalışmalıyız. Turizm değerini yeterince kullanamadığımız çok net. Bunun için 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarla işbirliği yaparak, katma değeri arttıracak, İzmir'e daha fazla yerli ve yabancı turist çekecek stratejilerimizi geliştireceğiz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR