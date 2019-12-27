Asgari ücret 2.324 TL

Türkiye’de milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2020 yılının asgari ücret rakamları açıklandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını söyledi

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri tamamlandı. Dün dördüncüsü düzenlenen Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı'ndan sonra tüm Türkiye 2020 yılında asgari ücrete yapılan zam oranını öğrendi. Saat 14.00'da başlayan toplantı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Komisyonun 15 kişi ile çok titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Bakan Selçuk, "Asgari ücret belirlerken toplumun tüm kesimlerini gözettik. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari ücreti 2.943 TL brüt, 2.324 TL net olarak belirledik. Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz kararını oy çokluğu ile aldı" dedi.



YÜZDE 15.03 ARTIŞ



Beklenen yıl sonu enflasyon oranının yüzde 12 olarak ön görüldüğünü hatırlatan Selçuk, "Beklenen yıl sonu enflasyon oranının 3 puan üzerinde artış sağlayarak 'işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü tutmuş olduk. Evli ve 3 çocuklu kişi için asgari ücret 2.479 TL oldu" açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından, Türk-İş'ten yapılan açıklamada "Bu rakamı kabul etmemiz mümkün değil" denildi. Türk-İş bu kısa duyurunun ardından masayı terk etti. Asgari ücrette dengelerin gözetilmesini isteyen TİSK ise, geride kalan görüşmelerde kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek bulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.



İŞLETMELERE 75 TL DESTEK



Bakan Selçuk, asgari ücreti tespit ederken her kesimden görüş aldıklarını ve çok titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Selçuk, 2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceklerini de kaydetti.



2020'DE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ



Bekar............................................ 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan....................... 264,82 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuk..... 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuk........ 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuk..... 375,17 TL

Evli, eşi çalışan.............................. 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuk............ 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuk............... 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuk............ 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuk............... 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuk............ 375,17 TL