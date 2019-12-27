‘Bize ait bir otomobil’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ödül törenine katıldı. Dereceye girenlere ödüllerini veren Varank, törendeki konuşmasında yerli otomobile değinerek, “Bize ait bir otomobile kavuşuyoruz” dedi

KOSGEB Kobi ve Girişimcilik Ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törenle sahiplerini buldu. Bakan Varank törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'undan fazlasının KOBİ niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Toplam istihdamın yüzde 78'ini ve toplam ihracatın yüzde 55'ini sırtlayan KOBİ'ler, işsizliğin azaltılmasına, nitelikli eleman yetiştirilmesine ve üretim çeşitliliğinin artırılmasına büyük katkı sağlıyor. İşte bu yüzden KOBİ'lerin desteklenmesi, dış piyasalara açılmaları ve küresel rekabette güçlü kalabilmeleri kalkınma hedeflerimize ulaşmak açısından oldukça önemli" dedi. Milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırlanan 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinde KOBİ'lerin kabiliyetlerinin geliştirilmesine öncelik verdiklerini kaydeden Bakan Varank, "Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolda KOBİ'lerin ve yenilikçi girişimcilerin kritik roller üstlenmesini istiyoruz. KOSGEB hali hazırda uyguladığı 13 destek programıyla özel sektöre nefes vermeye devam ediyorz" diye konuştu.



'HAYIRLI OLSUN'



Türkiye'de üretilen yerli otomobilin Gebze'de Bilişim Vadisi'nde ön gösteriminin yapılacağını hatırlatan Bakan Mustafa Varank, "Ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bu törenle ülkemizin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Otomobili'yle birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcorn'lar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye'nin otomobilinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil yolda! İşte ilk görüntüsü

'DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ'



Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair son paylaşımını yaptı. 10 saniyelik videoda, otomobilin altındaki bataryalara ve aracın genel hatlarına yer verildi. "Tam şarj #YeniliğeYolculuk, #DoğuştanElektrikli, #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık" etiketleri de yer aldı



"TOPLAM 70 BİN İŞLETMEYE 2,3 MİLYAR LİRALIK KAYNAK"



Kadınların iş gücü piyasasında daha fazla yer almasını sağlamak için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Bakan Varank, "Bu sene yaklaşık 14 bin kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık. Biz 'fikrim var ama sermayem yok' diyen tüm gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu sene KOSGEB bütçemizin tamamını KOBİ'lerimizin büyümesi için harcadık. 70 bin işletmeye 2,3 milyar lira kaynak aktardık" dedi.