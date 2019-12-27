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Çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri bugün yapılacak

Çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri bugün yapılacak

27.12.2019, 14:14

ve Orman Bakanı Bekir , çiğ süt ile tiftik üretimi destekleme ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.Çiğ süt desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini aktaran Pakdemirli, bu çerçevede 266 bin 163 yetiştiriciye 1 milyon 777 bin ton çiğ süt için 133,7 milyon lira destek ödeneceğini kaydetti.

Pakdemirli, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu yılın temmuz-ağustos aylarına ait çiğ süt desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini aktaran Pakdemirli, bu çerçevede 266 bin 163 yetiştiriciye 1 milyon 777 bin ton çiğ süt için 133,7 milyon lira destek ödeneceğini kaydetti.

Pakdemirli, öte yandan tiftik üretimi desteği kapsamında da bugün tek seferde ödeme yapılacağına işaret ederek, "2019 yılı tiftik üretimi desteği çerçevesinde, 253 bin yetiştiricimize 158 bin 675 kilogram tiftik için 4,5 milyon lira destek ödemesi yapılacak." bilgisini paylaştı.

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