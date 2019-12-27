Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Aralık Cuma döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Yatırımcısı döviz fiyatlarını araştırıyor. Dün 5,93-5,94 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre nasıl tamamladı. İşte 27 Aralık Cuma dolar ve euro fiyatları...