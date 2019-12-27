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? Euro ne kadar? Cuma kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Aralık Cuma döviz kuru...

27.12.2019, 09:27

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Yatırımcısı fiyatlarını araştırıyor. Dün 5,93-5,94 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre nasıl tamamladı. İşte Cuma dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar bugün ne kadar? Euro düştü mü? gibi sorular dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. İşte İşte 27 Aralık Cuma dolar ve euro fiyatları...

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