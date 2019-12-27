  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > THY ile Kuveyt Türk arasında Miles&Smiles kredi kartı anlaşması

ile Kuveyt Türk arasında &Smiles kredi kartı anlaşması

THY ile Kuveyt Türk arasında Miles&Smiles kredi kartı anlaşması

27.12.2019, 12:31

AO () ile AŞ arasında, THY üyelerine &Smiles kredi kartı verilmesi amacıyla yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ortaklığımız ile Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ arasında, Türk Hava Yolları AO yolcu programı THY Frequent Flyer kapsamındaki THY FFP üyelerine yönelik Miles&Smiles kredi kartı verilmesi amacıyla 5 yıl süre ile devam edecek yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY ile Kuveyt Türk arasında Miles&Smiles kredi kartı anlaşması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN