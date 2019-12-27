TÜİK, 2018 yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2018'de 1 milyon 411 bin adet otomobil, 196 milyon 159 bin ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir yağ, 8 milyon 472 bin adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Üretimden yapılan satışlar 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu. Üretimden yapılan satışların yüzde 13,6'sını ana metal sanayi ürünleri, yüzde 3'ünü de yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu.
Türkiye’de 1,5 milyon otomobil üretildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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