Türkiye’de 1,5 milyon otomobil üretildi

TÜİK, 2018 yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2018'de 1 milyon 411 bin adet otomobil, 196 milyon 159 bin ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir yağ, 8 milyon 472 bin adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Üretimden yapılan satışlar 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu. Üretimden yapılan satışların yüzde 13,6'sını ana metal sanayi ürünleri, yüzde 3'ünü de yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu.