Deprem sigortasında primler belirlendi

Zorunlu Deprem Sigortası'nda prim tutarları yeniden belirlendi. Son 19 yıldır zorunlu olarak uygulanan sigortada poliçe sayısı 9.2 milyona ulaşırken, yeni düzenleme ile asgari prim tutarı risk grubuna göre 35-120 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeye göre asgari prim tutarları birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 110 liradan 120 liraya, 80 liradan 100 liraya, 60 liradan 75 liraya, 50 liradan 60 liraya ve 40 liradan 50 liraya yükseltildi. Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın, 215 bin liradan 240 bin liraya yükseldi. Zorunlu Deprem Sigortası'nın 20 milyar liralık hasar ödeme imkânı bulunuyor. Son 20 yıldan bu yana Türkiye'de sigortalılık oranı yüzde 53'e ulaşırken yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor.

HAZAL ATEŞ