KOBİ tahsilatları faiz indirimi ile hızlandı

Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, federasyon bünyesindeki derneklerle bir araya gelerek aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2019'un ekonomik değerlendirmesini yapan İlter, "2019 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren büyümede yaşanan pozitif ivme 2020 için büyümenin hızlanacağı yönünde umut verici sinyaller veriyor. Diğer taraftan geçtiğimiz dönemde özellikle KOBİ'lerde yaşanan tahsilat ve finansman sorunu ekonomide ciddi tıkanmalara yol açtı. Faiz indirimlerinin tahsilatların gerçekleşmesi açısından da olumlu hava oluşturdu" dedi.