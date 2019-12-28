Konut kredi faizini 0.99’dan 0.79’a indirdik”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıla girerken Şırnak’tan güzel bir mesaj vermek istediğini belirterek konut faizini 0.20 puanlık düşüşle 0.79’a çektiklerini açıkladı

Şırnak'ta Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yüzde 5'lik büyümeyi yakalayacağını söyledi. Albayrak, "Yüzde 5 büyüme demek, ekonomik, istihdam, yatırım olarak 2020 yılının çok daha iyi, güçlü, başarılı bir yıl inşallah bizi bekliyor demek" ifadelerini kullandı. Konut faizini 0.79'a çektiklerini açıklayan Bakan Albayrak, "Kamu bankalarımız ile istişare ettik. Dedik ki gayrimenkul, konut sektörü önemli bir sektör. Özellikle bu noktada iyileşmeleri hemen vatandaşlarımıza yansıtmamız lazım. 1 Ocak itibari ile özellikle sıfır konutta yüzde 0.99 olan oranı, tarihi düşük seviye olan 0.79'a indirelim diye bir teklifle geldiler. Hayırlı uğurlu olsun. Gerek inşaat sektörü gerek yan sektörlerde maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankalarımız öncülüğünü yapıyor, diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar" dedi.



DEĞİŞİM BAŞLIYOR



"Malumunuz '2019 yılında Türkiye küçülecek, en az 4-5 sene toparlayamaz. Büyümeye kolay kolay geçemez' dediler. Dünyada birçok uluslararası kuruluş, son 1-2 ayda Türkiye ile ilgili raporlarını revize etmek zorunda kaldı" diyen Bakan Berat Albayrak, "Türkiye çok güçlü ve dirençli bir değişim başlatıyor. Yatırım, istihdam, ekonomik iyileşme anlamında ayaklarımız daha sağlam yere basacak. Türkiye için daha çok üretim, daha yüksek katma değer, daha fazla teknolojiye dayalı üretim, en önemli gaye ve amacımızdır. Türkiye'de değişim başlıyor vurgumuzun altında en büyük resim burada" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE, LİDERİ İLE HER ZORLUKTAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKIYOR"



"Birileri 'Faizi indirirseniz kur patlar, ekonomi çöker' diyordu. Bir yılda biz bu ezberi bozduk. Bin 200 puan faiz indi 5 ayda. Ne kur, ne ekonomi patladı. Demek ki mesele bu değilmiş" diyen Bakan Berat Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişen Türkiye'de kimin sorumluluk aldığını, kimin kaçtığını toplumumuz çok iyi biliyor. Korkarsak bu değişimi dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Çukurca'nın sıfır noktasında petrol sondajı yapamayız. Doğu Akdeniz'de kirli oyunlara rağmen iki gemimizle milletimizin hakkını savunamayız. Suriye'de terörle mücadelede, adalet konusunda gerçeği haykıramayız. Birleşmiş Milletler'de tüm dünyanın gözüne bakarak 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyiz. Biz bu istikamette kimseden korkmadan emin adımlarda yolumuza devam ediyoruz. 6 yıldır yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse, ayakta kalamazdı. Ama Türkiye lideri ile birlikte her bir zorluktan daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor."