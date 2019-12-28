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Projesi kuru meyve ihracatını artıracak

URGE Projesi kuru meyve ihracatını artıracak
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde verimli üretimi ve katma değerli ürün pazarlamasını hedefleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, sektörün güçlü oyuncusu 18 firmayı URGE Projesi'nde buluşturdu. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Ticaret Bakanlığımızın desteklediği Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) projemiz kapsamında, yaklaşık 8 ay sürecek olan, Yalın Üretim Teknikleri Danışmanlık Faaliyeti başlığı ile yaklaşık 600 bin lira bütçeli çalışmayı bugün itibari ile başlatıyoruz" dedi.

"KARLILIK ARTMALI"

URGE projelerinde daha çok yurt dışı pazarlamaya yönelik faaliyetlere odaklandıklarını anımsatan Celep, "İhracatı arttırmak yeni pazar bulmakla olmuyor. Müşteri memnuniyeti ve karlılığın da artması gerekiyor. Bu projede yalın üretim teknikleri ile daha az maliyetle, daha kaliteli üretim hedefliyoruz" diye konuştu.

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