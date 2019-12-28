Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri, 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'e kadar mesai yapacak.
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri, 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'e kadar mesai yapacak.
Vergi daireleri hafta sonu açık olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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