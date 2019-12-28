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Vergi daireleri hafta sonu açık olacak

Vergi daireleri hafta sonu açık olacak
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri, 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'e kadar mesai yapacak.

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