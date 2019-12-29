Altın 2020’nin de gözdesi olacak

Uzmanlar, altının yatırımcı için önümüzdeki yıl da cazibesini koruyacağını söyledi. Finans Analisti İslam Memiş, “2020’de altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devamı bekleniyor. Gram altında 2020’de 320 lira görülebilir” diye konuştu

Analistler, 2020'de ticaret savaşlarının farklı cephelere yayılabileceğini ve altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini ifade etti. Küresel ekonomide oluşan kırılgan duruma karşılık 2019'da güvenli liman görevi gören altın, 2020 yılında da bu rolü oynamaya devam edebilir.



İLK ÜÇ AY DÜŞTÜ



Analistler, merkez bankalarından 2020 için güvercin tutumun devam etmesinin beklendiğini, ticaret savaşlarında cephelerin genişleme ihtimaliyle jeopolitik risklerin ve hala kırılgan olan küresel ekonominin altın talebini canlı tutabileceğini söyledi. Yıla 1.282 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, aylık bazda üç ay üst üste değer kaybettikten sonra hızlı bir yükseliş eğilimi kazanmıştı. Ticaret savaşları, faiz indirimleri ve artan jeopolitik risklerle altın talebi artarken, altının ons fiyatı da 1.550 dolara kadar yükselmişti. Altının ons fiyatı, yılın geri kalanında dalgalı bir seyir izleyerek 1.450-1.500 bandında hareket etmişti. Finans Analisti Cüneyt Paksoy, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları ve küresel ölçekteki büyüme sorunları başta olmak üzere çeşitli risklerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini belirtti. Fiziksel altın talebinin devam etme potansiyelinin altını destekleyen önemli bir değişken olduğunun altını çizen Paksoy, "Trend korundukça yukarı yönlü hareketlerde 1.480-1.500 dolar üzerinde yeni sıralı direnç hedefleri 1.600- 1.650 dolar ve 1.800 dolar olarak takip edilebilir" değerlendirmesini yaptı.



"AGRESİF YÜKSELİŞLER SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR"



Finans Analisti İslam Memiş de gram altında 2020'de 320 liranın görülebileceğini söyledi. 2019'da altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin, 2020 için de geçerliliğini koruduğunu belirten Memiş, "Özellikle altının ons fiyatında agresif yükselişler yaşanırsa bu sürpriz olmaz. Çünkü küresel ekonomik daralma, ticaret savaşları, talep artışının sürmesi gibi nedenler altın fiyatlarının artmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı. Gram altında 275-280 lira aralığının altın alımında takip edilmesinde fayda olduğunu vurgulayan Memiş, "Altının ons fiyatı ve dolar/TL'de öngördüğümüz yükselişler, altının gram fiyatında 320 lira seviyesinin test edilmesine neden olacağını düşünüyoruz. Yurt içi piyasalarda dolar/TL'de dışsal etkilerden kaynaklı agresif dalgalanmalar da bu harekete destek olabilir" değerlendirmesinde bulundu.