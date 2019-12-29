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’a nüfusunun 4 katı geldi

Aydın’a nüfusunun 4 katı turist geldi
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, Aydın'ın bu yıl 4 milyon 500 bin yerli ve yabancı turistle il nüfusunun 4 katı turisti ağırladığını söyledi. 23 antik kenti barındıran 1 milyon 100 bin nüfuslu kent, son yıllarda yapılan tanıtım atağıyla deniz ve plaj turizminin yanında kültür turizmiyle de ön plana çıkmaya başladı. Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, "Bu yıl ilimize en çok turist İngiltere, İskoçya ve Almanya'dan geldi. Avrupa dışında geçtiğimiz yıllarda yaptığımız tanıtımların meyvelerini alıyoruz. Çin'den 100 bin, Hindistan'dan 30 bin turist geldi. Kültür ve gastronomi turizmini de ön plana çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Alihan Baba Türbesi, Aydın Bey Türbesi tadilatla yeniden canlanacak. Yenipazar, Bozdoğan, Karacasu ve Nazilli gastronomide ön plana çıkartılacak" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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