Çiftçiye 425 milyon lira destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yeni yıl öncesi müjde verdi. Yetiştirici ve çiftçiler, 2020’ye girmeden önce tarımsal destek ücretlerini banka hesaplarında görecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yeni yıl öncesi müjde verdi. Pakdemirli, yazılı açıklamasında bazı tarımsal destekler kapsamında 425.4 milyon liralık ödeme yapılacağını belirtti. Ödemeler 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacak.
Çiftçi ve yetiştiricilere ödenecek toplam tutar:
- Hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon TL
- Biyolojik mücadele için 12 milyon TL
- Sertifikalı tohum kullanımı için 100,1 milyon TL
- Sertifikalı fidan için 13 milyon TL
- Hububat-baklagil için 148.5 milyon TL
- Kırsal kalkınma için 34 milyon TL
- Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı için 64.7 milyon TL
- Çiftlik muhasebe veri ağı için 3.5 milyon TL
- Patates siğili hastalığı için 8.6 milyon TL
- Bitki karantinası için 1 milyon TL
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