Çiftçiye 425 milyon lira destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yeni yıl öncesi müjde verdi. Yetiştirici ve çiftçiler, 2020’ye girmeden önce tarımsal destek ücretlerini banka hesaplarında görecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yeni yıl öncesi müjde verdi. Pakdemirli, yazılı açıklamasında bazı tarımsal destekler kapsamında 425.4 milyon liralık ödeme yapılacağını belirtti. Ödemeler 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacak.



Çiftçi ve yetiştiricilere ödenecek toplam tutar: