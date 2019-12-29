Çöpten dönüştürdüğünü dünyaya satıyor

Aydın, İzmir ve Denizli'den toplanan kağıt atıklarını dönüştüren geri dönüşüm fabrikası, mukavvadan altlık yapıp dünyanın 42 ülkesine ihraç ediyor. Nazilli Sanayi Sitesi'nde bulunan Aydın'ın tek geri dönüşüm fabrikası, her gün 13 tır atık kağıdı geri dönüşüme kazandırıyor. Üç ilden toplanan atık kağıtlar, burada işlenip mukavva haline getiriliyor. İşlenen malzemeden yaldızlı yaş pasta ve somon balığı altlığı üretiliyor. Bu altlıklar Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 42 ülkeye gönderiliyor. Aydın'ın ilk geri dönüşüm fabrikasını kuran Polat Güven, fabrikasını Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyarak ihracatı arttırmayı hedefliyor. Ancak Nazilli OSB'de yer kalmaması nedeniyle zor durumda kalan Güven, yer sıkıntısını fabrikayı ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'a iletti.



ARAZİ DESTEĞİ İSTEDİ



Fabrikanın istihdam ve fiziki yapısını büyütmek için 100 dekar araziye ve devlet desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Güven, "Yeni yatırımlar yapmak istiyoruz ancak OSB'de bize hitap edecek büyüklükte arazi bulamıyoruz. Ayrıca devletimizin ihracata yönelik desteğinden faydalanmak istiyoruz. Fabrikanın kapasitesini artırarak, 2023 yılına kadar 20 milyon dolar ihracat getirisine çıkmayı hedefliyoruz" dedi. AK Parti Milletvekili Savaş da, "Fabrikanın, hurda kağıtları geri dönüşüme kazandırarak yılda 500 bin ağacı kesilmekten kurtarması öncelikle çok ayrı bir olay. Bu tür fabrikaların sayılarını artırmamız gerekiyor. Yer bulma konusundaki sıkıntının çözümünde de yardımcı olacağız" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE