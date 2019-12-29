Türkiye’nin arıları Karpuzlu’da yetişiyor

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler mahallesindeki bal üreticileri, balın yanı sıra arı da yetiştiriyor. Kestane balı üreten Kafkas ırkı arı yetiştiren üreticiler, yılda 10 bin kovan arıyı Türkiye'nin dört bir yanına göndererek hem aile hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor. Adeta bebek gibi baktığı arıları, gelişim döneminin ardından Türkiye'nin dört bir yanına gönderen üretici Mustafa Karataş, "25 yıl önce Muğla ırkı arılar yetiştiriyorduk. Bu arıların fazla bal yapmaması nedeniyle vazgeçtik. Kestane balı çok kıymetli bir bal. Bu balı üreten arılar ise Kafkas ırkı arılar. Kestane balı özellikle Karadeniz bölgesinde çok tercih ediliyor. Üretici kestane balı üretmek için bizden Kafkas ırkı arı satın alıyor" dedi.

MEHMET KAVAS