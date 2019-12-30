2 milyon işyerine 1.8 milyarlık dev destek

Türkiye’de önümüzdeki yıl da hükümetin teşvikleri sürecek. 2 milyon işyerine 1.8 milyar liralık asgari ücret desteği verilecek. 2020’de işletmelere nitelikli personel desteği de verilecek. Toplam 1,6 milyon işyeri 10 milyon çalışanı için teşvik alacak.

İşveren, çalışan, çalışan ve yeni istihdama destek için uygulanan teşvikler 2020 yılında da kesintisiz sürerken, yaklaşık 2 milyon işyerine 1.8 milyar liralık asgari ücret desteği verilecek. Geçen yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101, bu sayının altında sigortalı çalıştıran işyerleri için 150 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği gelecek yıl tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak. Öncesi yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini 2020'de da 12 ay boyunca verilecek. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin işyeri asgari ücret desteğinden yararlanırken gelecek yıl bu sayının 2 milyona ulaşması bekleniyor.

REEL SEKTÖRE 44.5 MİLYAR

Türkiye, 2020 yılına değişim sürecini omuzlayacak, öğrenciden emekliye çiftçiden reel sektöre iş arayandan yatırımcıya kadar destek sağlayan güçlü bir bütçeyle giriyor. Son yıllarda önemli ölçüde artan reel sektör destekleri gelecek yıl da devam edecek, özel sektör eliyle büyüme stratejisi sürdürülecek. Reel sektöre gelecek yıl prim ödemelerinden kredi faiz desteğine kadar birçok kalemde 44.5 milyar liralık destek sağlanacak. 25.3



MİLYAR PRİM VE TEŞVİK

İşletmelere sigorta prim desteği ve diğer teşvikler kapsamında gelecek yıl SGK'ya 25.3 milyar lira ödeme yapılacak. Reel sektöre sağlanan Kredi Garanti Fonu kefaletle krediler için de 5 milyar lira kaynak öngörülüyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli düşük maliyetli finansman ihtiyacını karşılamak üzere Kalkınma Bankası ve Eximbank'ın sermayesi artırılıyor. Buralara 2020 bütçesinden 750'şer milyon lira aktarılacak.



NİTELİKLİ PERSONEL DESTEGİ VERİLECEK

Yeni yıldan itibaren yatırımlara proje bazlı devlet yardımı kapsamında nitelikli personel desteği de verilecek. Buna göre, nitelikli personel desteği, yatırımla istihdam edilenler dikkate alınarak yatırım veya işletme döneminde uygulanacak. Destek, her bir nitelikli personel için kararda belirlenen aylık azami tutarın aşılmaması kaydıyla, bu çalışanlara ödenen net ücret kadar sağlanacak. Yeni yılda yaklaşık 1 milyon 650 bin işyeri 10 milyonun üzerinde çalışanı için çalışanı için sigorta primi, veriler, bölgesel istihdam ve yatırım desteklerinden yararlanacak.



14 BASLIKTA TEŞVİKLER

İşletmeler toplam 14 teşvikten 10 milyonun üzerinde çalışanı için yararlanacak. 2020 yılında 2 milyona yakın işyeri 75 liralık asgari ücret desteğinden yararlanacak. Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak için verilen bölgesel istihdam teşviki bir yıl daha uzatıldı. 52 il, 2 ilçede işverenlere SGK priminden 6 puan daha indirim sağlandı. Toplam 1 milyon 14 bin işletme 7 milyon 319 bin çalışanı için 5 puan indiriminden yararlandı.

HAZAL ATEŞ