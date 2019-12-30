Milyonlarca aileye ucuz elektrik yolu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte abonelerin şirketlerle özel sözleşme yapmasına olanak sağlayan serbest tüketici limitini 2020 yılı için bin 400 kilowatsaate (kWh) düşürdü. Buna göre; aylık elektrik faturası bedeli yaklaşık 83 lira ve üzerinde olan tüketiciler, serbest tüketiciliğe geçebilecek. Serbest tüketici limitinin bin 600 kWh'den bin 400 kWh'ye düşürülmesi ile birlikte ilave olarak yaklaşık 2,6 milyon tüketici daha serbest tüketici olma hakkına kavuştu. Böylece, serbest tüketicilik kapsamına giren tüketici sayısı 21,5 milyona ulaştı.



ANLAŞMAYLA İNDİRİM

Serbest tüketici uygulaması çerçevesinde konut sahipleri, yalnızca evlerinin bulunduğu bölgedeki dağıtıcı firmadan değil Türkiye'nin istediği herhangi bir bölgesindeki elektrik firmasından ikili sözleşme ile elektrik alabiliyor. Elektrik dağıtım şirketleri de bu nedenle sistemlerine yeni müşteriler katabilmek için vatandaşa elektrikte indirim uygulayabiliyor. Tüketicilerin bu haktan yararlanabilmesi için ise çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaç kullanmaları gerekiyor. Buna uygun olmayan sayaçlar dağıtım şirketi tarafından ay içerisinde değiştiriliyor. Tüketiciler, serbest tüketici olup olmadıklarını, şirketi tarafından gönderilen faturalarda görebiliyor.